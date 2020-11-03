Коронавирус: на Житомирщине на дистанционное обучение перешли 389 школ
Об этом сообщает Житомирская ОГА.
"Всего в области 611 учреждений общего среднего образования, из которых на карантине 2 (0,3%). На дистанционной работе 389 заведений и 1 381 класс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирусом заболели 55 учеников и 270 сотрудников.
В Житомире ни одно заведение общего среднего образования не находится на карантине. На дистанционную работу перевели 631 класс. COVID-19 обнаружили у 7 учеников и 23 работников школ.
Кроме того, в области на карантине находятся 19 детских садов. Там заболели 5 воспитанников и 98 сотрудников. На дистанционную работу перешли 114 садов и 2 группы.
В Житомире на карантине 3 детсада и 1 группа, а на дистанционной работе - 1 группа. Среди больных 1 воспитанник и 5 работников.
Всего на Житомирщине подтверждено 15 833 случая COVID-19, 8 217 человек выздоровели, 272 заболевших скончались.
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