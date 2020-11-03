Конституционный кризис в Украине: политик и дипломат Роман Бессмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
3 ноября, 2020, 14:06
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Конституционный кризис в Украине. Решение КС как попытка спровоцировать политический кризис в государстве.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком и дипломатом Романом Бессмертным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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