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Espreso.tvОбществоКонституционный кризис в Украине: политик и дипломат Роман Бессмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Конституционный кризис в Украине: политик и дипломат Роман Бессмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Конституционный кризис в Украине. Решение КС как попытка спровоцировать политический кризис в государстве.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком и дипломатом Романом Бессмертным.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

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