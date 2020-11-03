Комитет завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к первому чтению

3 ноября, 2020, 11:01

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завершил подготовку проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год

Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Юрий Аристов.

"В комитете по вопросам бюджета завершена масштабная подготовительная работа по разработке законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2021", - написал Аристов.

По его словам, в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетный ресурс.

Он отметил, что в целом создана в Комитете рабочая группа с участием Министерства финансов и Счетной палаты обработала 2451 представленное предложение, многие из которых, вопреки Регламенту, не были сбалансированы или были явно нереалистичны.

"Для учета всех предложений необходимо около 1,5 трлн грн, то есть фактически - еще один бюджет", - подчеркнул Аристов.

Он добавил, что по результатам рассмотрения комитет подготовил проект постановления относительно выводов и предложений, положения которой согласован с правительством. Следовательно, проект бюджетных выводов предлагает увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов. Следовательно, появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам.

Так, по словам Аристова, комитет предложил уточнить или исключить отдельные положения законопроекту с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса.

"В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределение нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения решения соответствующей Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам", - отметил он.

Кроме того, комитет предложил учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта; обеспечение функционирования дипломатических учреждений; утилизацию твердого ракетного топлива, предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В то же время, добавил Аристов, комитет предлагает поручить правительству при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов, в частности повышение государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства; увеличение отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах; надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников; увеличение поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

Аристов также отметил, что принятие законопроекта о госбюджете-2021 в первом чтении открывает путь для дальнейшей доработки документа и позволит правительству подготовить его ко второму чтению с учетом Бюджетных выводов Верховной Рады. Итак, окончательное решение ключевых бюджетных вопросов будет осуществлено после представления Правительством доработанного ко второму чтению законопроекта.

По его словам, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять подготовленный проект постановления относительно выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 и рассчитывает на поддержку сессионного зала.

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