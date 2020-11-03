Фонд соцстрахования будет предоставлять безработным выплаты на организацию бизнеса

3 ноября, 2020, 14:22

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3692 о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, который предусматривает предоставление Фондом социального страхования выплат безработным на организацию бизнеса

Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к документу, он предусматривает возможность финансирования расходов на единовременное пособие по безработице для организации предпринимательской деятельности за счет средств Фонда социального страхования.

Кроме того, фонды социального страхования в случае безработицы будут осуществлять страховые выплаты утраченного заработка или соответствующей его части, в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

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