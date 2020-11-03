Фонд соцстрахования будет предоставлять безработным выплаты на организацию бизнеса
Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к документу, он предусматривает возможность финансирования расходов на единовременное пособие по безработице для организации предпринимательской деятельности за счет средств Фонда социального страхования.
Кроме того, фонды социального страхования в случае безработицы будут осуществлять страховые выплаты утраченного заработка или соответствующей его части, в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
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