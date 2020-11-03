Это шантаж власти с использованием несовершенства реформы, - Бессмертный о конституционном кризисе

3 ноября, 2020, 16:53

Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"С точки зрения классического определения, то, что происходит, никакого отношения не имеет ни к парламентскому кризису, парламент работает, ни к политической. Потому что нет на сегодняшний день столкновения, равно как нет механизмов решения Конституции, закона. Нет даже институционального кризиса. Так работают все институты власти", - отметил Бессмертный.

По его словам, сейчас на самом деле есть использование очень своеобразных способов войны, противостояния определенного круга лиц.

"И особенно важно, чтобы мы это понимали, использование этих персон в политическом процессе Украины соседним государством. Здесь особенно важно осознавать не так авторство этого представления, как четко понимать, а что этой персоне противопоставило украинское государство и его ключевые институты: президент, парламент, правительство, общество. Государство - это масса институтов. И так случилось, что при информационной поддержке соседа эти институты государства, олицетворяющие определенные персоны, шантажируются определенным лицом, определенной группой лиц", - отметил Бессмертный.

В свою очередь на вопрос, может ли это быть тем, что называется конституционной, политический кризис, он ответил: "Да, определенным образом, если эти лица будут раскручивать этот механизм, будет парализована работа парламента, парализована работа правительства, тогда, возможно, это и вызовет политический, конституционный кризис и т.д. На самом деле это просто элементарный шантаж власти с использованием несовершенства и незавершенности конституционной реформы, политической реформы и т.д.".

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