Экс-нардепку Чорновил вызывают в ГБР, она заявляет, что "в деле Майдана"

3 ноября, 2020, 12:43

Бывшего народного депутата Татьяну Чорновил вызывают в Государственное бюро расследований на допрос

Об этом она написала в Facebook.

"ГБР вызывает меня на допрос в еще одном деле за Майдан. Если штурм Партии Регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может за остановку кортежа Януковича или визит в Медведчука? Дело свеженькое возбуждено в начале октября", - написала Чорновил .

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Она отметила, дело за офис Партии Регионов ГБР уже будет передавать в суд.