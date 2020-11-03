Экс-нардепку Чорновил вызывают в ГБР, она заявляет, что "в деле Майдана"
3 ноября, 2020, 12:43
Бывшего народного депутата Татьяну Чорновил вызывают в Государственное бюро расследований на допрос
Об этом она написала в Facebook.
"ГБР вызывает меня на допрос в еще одном деле за Майдан. Если штурм Партии Регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может за остановку кортежа Януковича или визит в Медведчука? Дело свеженькое возбуждено в начале октября", - написала Чорновил .
Читайте также: Чорновил смягчили меру пресечения по делу о поджоге офиса Партии регионов
Она отметила, дело за офис Партии Регионов ГБР уже будет передавать в суд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-