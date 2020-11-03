Джулиани дал интервью пропагандистам RT в день выборов

3 ноября, 2020, 20:38

Рудольф Джулиани, личный адвокат американского президента Дональда Трампа, дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT в день выборов в США, 3 ноября

Джулиани появился на RT уже через несколько дней после того, как с кремлевскими пропагандистами пообщался советник рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас, за что позже ему пришлось извиняться.

Адвокат Трампа дал ряд сомнительных комментариев, в частности, заявив о том, что "у Демократической партии есть планы на Джо Байдена" и что та якобы может "выдворить его из президентской администрации когда вздумается". Также Джулиани повторил тиражированную пропагандистскими СМИ информацию о том, что Байден якобы "страдает от деменции".

Кроме этого, адвокат Дональда Трампа раскритиковал социальные сети Facebook и Twitter, потому что они ограничили распространение непроверенных отчетов о переписке сына Байдена Хантера.

RT (ранее Russia Today) принадлежит российскому государственному информационному агентству РИА Новости, а дочерняя компания RT America зарегистрирована в Министерстве юстиции США как агент правительства России.

Согласно отчету национальной разведки США за 2017 год, Кремль использует RT для распространения англоязычной пропаганды среди американской аудитории, в том числе российский канал использовался для вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В Москве обвинения во вмешательстве отвергают.

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Ранее сообщалось, что в США стартовали президентские выборы.

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