Диагноз COVID-19 можно установить только с помощью лабораторного теста, - ВОЗ

Такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн, передает Укринформ.

По ее словам, уникальным симптомом коронавирусной болезни COVID-19, отличающим ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.

"Если у вас есть эти симптомы, то выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - отметила Моэн.

Однако, по ее словам, нет необходимости самостоятельно ставить диагноз.

"Если у вас есть серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам надо обратиться к врачу", - отметила представительница ВОЗ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb