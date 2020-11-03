Диагноз COVID-19 можно установить только с помощью лабораторного теста, - ВОЗ
Такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн, передает Укринформ.
По ее словам, уникальным симптомом коронавирусной болезни COVID-19, отличающим ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.
"Если у вас есть эти симптомы, то выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - отметила Моэн.
Однако, по ее словам, нет необходимости самостоятельно ставить диагноз.
"Если у вас есть серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам надо обратиться к врачу", - отметила представительница ВОЗ.
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