Должны говорить, что покрытие интернетом очень плохое по всей Украине, - Южанина об отсрочке использования РРО

3 ноября, 2020, 20:59

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина рассказала о причинах отсрочки использования программных регистраторов расчетных операций

Об этом она сказала во время "Большого эфира Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Мне кажется, что на акцию вышли предприниматели, которые за введение кассовых аппаратов. Это была некая спланированная акция от народных депутатов, которые принимали предыдущее решение и продолжают придерживаться своей точки зрения. Они хотят показать, что есть те, кто поддерживает введение кассовых аппаратов . Возможно есть такие люди, но подавляющее большинство предпринимателей находятся на упрощенной системе налогообложения для того, чтобы не вести товарный учет и это в дальнейшем дает им возможность не применять кассовые аппараты", - сказала Южанина.

Она отметила, что железные кассовые аппараты должны быть заменены новейшими технологиями - программными регистраторами расчетных операций, но над этими технологиями надо работать.

"Кстати, не только Государственная налоговая служба должна обеспечить использование таких программ каждым предпринимателем, но еще должны говорить о том, что покрытие интернетом очень плохое по всей Украине. В селах и разных уголках Украины вообще отсутствует возможность использования программного обеспечения. Все это подтолкнуло к тому, что люди не согласились с этими нормами по обязательному применению кассовых аппаратов, которые уже несколько раз откладывались", - сказала нардеп.

Напомним, что Верховная Рада 4 ноября намерена принять закон, который переносит введение кассовых аппаратов для ФЛП.

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