Боец MMA спас раненого полицейского во время теракта в Вене

3 ноября, 2020, 09:27

Боец смешанных единоборств Микаила Озен помог раненому полисмену во время террористической атаки в Вене

Об этом сообщает Hurriyet .

Австрийский боец турецкого происхождения Микаила озене и его друг Реджеп Гюльтикен спасли раненого полицейского во время теракта в Вене 2 ноября.

Увидев раненого милиционера возле метро, они помогли ему добраться до кареты скорой. Также мужчины помогли пожилой женщине.

"Также к месту происшествия шла пожилая женщина. Увидев ее, мы остановились и спустились вниз. Мы забрали эту женщину и увезли ее в безопасное место", - рассказал озене.

Отмечается, что во время стрельбы друг бойца MMA получил ранения.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, один нападавший был убит.

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