Без существенных осадков, но с туманами: прогноз погоды на 4 ноября от синоптика Натальи Диденко
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"В ближайшие сутки в Украине будет характер погоды антициклональний, то есть с повышенным атмосферным давлением", - отметила синоптик.
Среда в Украине будет без дождей, разве наш крайняя мера затронет дождем атмосферный фронт.
На остальной территории 4-го ноября - без существенных осадков.
Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах + 9 ° C ... + 14 ° C, на юге и востоке ожидается теплая погода, + 12 ° C ... + 17 ° C.
Также в среду в Украине ожидаются периодические туманы.
В Киеве среды будет достаточно комфортной - без дождя, днем около + 10 ° C.
По словам госпожи Диденко, существенное понижение температуры воздуха, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели.
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