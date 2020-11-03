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Espreso.tvОбществоБез существенных осадков, но с туманами: прогноз погоды на 4 ноября от синоптика Натальи Диденко

Без существенных осадков, но с туманами: прогноз погоды на 4 ноября от синоптика Натальи Диденко

В Украине 4 ноября температура воздуха в течение дня прогреется от + 9 ° C до + 17 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"В ближайшие сутки в Украине будет характер погоды антициклональний, то есть с повышенным атмосферным давлением", - отметила синоптик.

Среда в Украине будет без дождей, разве наш крайняя мера затронет дождем атмосферный фронт.

На остальной территории 4-го ноября - без существенных осадков.

Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах + 9 ° C ... + 14 ° C, на юге и востоке ожидается теплая погода, + 12 ° C ... + 17 ° C.

Также в среду в Украине ожидаются периодические туманы.

В Киеве среды будет достаточно комфортной - без дождя, днем около + 10 ° C.

По словам госпожи Диденко, существенное понижение температуры воздуха, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели.

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