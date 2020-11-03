Байден опережает Трампа в шести "колеблющихся штатах", разрыв минимальный - опрос

3 ноября, 2020, 16:14

Согласно данным опроса, которые были опубликованы перед президентскими выборами в США, кандидат от демократов Джо Байден опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа в шести неопределившихся штатах

Опросы CNBC и Change Research показало, что разрыв между Байденом и Трампом минимальный: за демократа готовы проголосовать 50%, против 46%, которые поддерживают действующего президента.

Также Байден лидирует в каждом из так называемых колеблющихся штатов, которые не имеют доминирующих партийных убеждений и могут голосовать как за республиканцев, так и за демократов:

Аризона: Байден 50%, Трамп 47%;

Флорида: Байден 51%, Трамп 48%;

Мичиган: Байден 51%, Трамп 44%;

Северная Каролина: Байден 49%, Трамп 47%;

Пенсильвания: Байден 50%, Трамп 46%;

Висконсин: Байден 53%, Трамп 45%.

3 ноября в США проходят президентские выборы. В 2020 году главными претендентами на кресло главы Белого дома являются республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

При этом более 99 млн человек уже проголосовали досрочно.

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