АМКУ оштрафовал фармацевтическую группу Ново Нордиск и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за завышение цен на инсулины

3 ноября, 2020, 16:15

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил около 188 млн грн штрафов на фармацевтическую группу Ново Нордиск и ее дистрибьюторов за завышение цен на инсулины

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"3 ноября 2020 года Комитет принял решение по делу о нарушении конкурентного законодательства фармацевтической группой Ново Нордиск в лице компании "Ново Нордиск А/C "(Дания) и компании "Ново Нордиск Хелс КЭА АГ" (Швейцария) и их дистрибьюторами в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о группе Медфарком в лице компаний "Медфарком" и "Медфарком-Центр", группе БаДМ в лице компаний "БаДМ" и "БаДМ-Б", компаний "Аптека-СО", "Ганза", "Фармадис" и "Медфарм".

По информации АМКУ, компании группы Ново Нордиск являются одним из ведущих поставщиков лекарственных средств, предназначенных для лечения сахарного диабета, проблем задержки роста и гемофилии, которые на сегодня являются неизлечимыми и требуют пожизненной заместительной терапии.

При этом в ведомстве отметили, что цена в договоре между производителем лекарств и дистрибьютором прямо влияет на цену, по которой государство потом покупает для пациентов эти лекарства за бюджетные средства. Более того, во время публичных закупок цена не может быть увеличена более чем на 10% от той, которая есть в соглашении о дистрибуции и задекларирована в Министерстве здравоохранения.

"Однако, благодаря введенному механизму предоставления послепродажных скидок, дистрибьюторы компаний группы Ново Нордиск получали дополнительный доход значительно больше 10 процентов, как это предусмотрено законодательством Украины, а в отдельных случаях до 80 процентов", - отметили в АМКУ.

Цепь непрозрачного ценообразования привела к необоснованному завышению отпускных цен на лекарственные средства Ново Нордиск и давал дистрибьюторам конкурентные преимущества, без которых другие участники сферы реализации лекарственных средств Ново Нордиск не могли с ними конкурировать.

Эти и другие обстоятельства дела, установленные во время длительного расследования, были квалифицированы Антимонопольным комитетом как нарушение Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются установления цен на лекарственные средства производства группы Ново Нордиск.

Таким образом, компания Ново Нордиск получила штраф в размере 134 млн грн, "Ново Нордиск Хелс Кеа АГ" - 1,7 млн грн, "Медфарком-центр" - 28,7 млн грн, группа БаДМ - 16,7 млн грн, " медфарм "- 5,5 млн грн, "Аптека ЗИ" - 680 тыс. грн, "Ганза" - 340 тыс. грн. Производство в отношении компаний "Фармадис" и "Медфарком" было прекращено в связи с ликвидацией компаний.

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