22 станции и 31 км: в Институте генплана Киева рассказали, когда откроют первые станции 4-й ветки метро

3 ноября, 2020, 18:39

В Институте генерального плана Киева пообещали открыть первые 5 станций Подольско-Выгуровской линии метро, начиная с Троещины, через Труханов остров на Подол в течение 5-7 лет

Об этом сообщается на странице Инстуту генерального плана города Киева в Facebook.

В коммунальной организации "Инстут генерального плана города Киева" пообещали, что Подольско-Воскресенская линия метрополитена будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км и на ней будет 22 станции.

"Построить одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск ПВЛ предполагается по отдельным пусковым комплексам", - отметили чиновники.

В Институте генплана рассказали, что в течение 5-7 лет хотят запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая.

"На этап 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пусковому комплексу предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и устроить 12 станций (М. Цветаевой, Н. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). К концу 2040 года на ПВЛ будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21,0 км ", - добавили в Институте генплана Киева

На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить пять станций (Чоколовский, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность ПВЛ на перспективу увеличится на 10 км.

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