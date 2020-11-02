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Espreso.tvОбществоЗеленский: Прежде всего надо разобраться с ВККС, а потом уже говорить об Окружном админсуде

Зеленский: Прежде всего надо разобраться с ВККС, а потом уже говорить об Окружном админсуде

Президент Владимир Зеленский считает, что сначала нужно запустить Высшую квалификационную комиссию судей, а уже потом браться за роспуск Окружного административного суда Киева

Об этом Зеленский заявил в эфире ICTV, передает Эспрессо.TV.

"Я считаю, что должна быть перезагрузка ОАСК. Сколько мы говорили со специалистами - если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия (судей, - ред.) не запущена. Она должна избирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК ", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что сформирована комиссия при Офисе президента, которая занимается вопросами судебной реформы.

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