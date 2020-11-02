Вспышка коронавируса в Украине: Степанов отчитается в Раде 3 ноября

2 ноября, 2020, 16:36

Министр здравоохранения Максим Степанов во вторник, 3 ноября, отчитается в Верховной Раде из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.

"На вторник мы приглашаем пана Степанова (министра здравоохранения Максима Степанова, - ред.). Предлагается после выступлений депутатских фракций и групп. Давайте так, 10 минут - выступление, и до 21 минуты - вопросы-ответы от фракции", - подчеркнул Разумкова.

Напомним, в течение суток 1 ноября было зафиксировано 6754 новых случая коронавируса, 69 пациентов умерли, 2327 - выздоровели.

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