Верещук считает, что законопроект Зеленского по КСУ не попадет в Раду

2 ноября, 2020, 22:56

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск Конституционного суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование

Об этом она заявила в комментарии LB.ua.

"То, что я могу спрогнозировать, - законопроект в зал не попадет для голосования именно президентский. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что их нет там 226, и совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать мы, ища конституционную правовую плоскость", - сообщила Верещук.

Она добавила: все во фракции соглашаются с тем, что Конституционный суд теряет общественную легитимность и без политической оценки судьям не обойтись. Парламент планирует сделать заявление, содержащее такую оценку.

"Рассматриваем пути по совершенствованию нормативно-правовой базы - количество судей для принятия решения... Мы не оставляем инструментов, которые есть в правовом поле, политическое поле из-за заявления, и законопроект, который мы подали, - возвращаем все, что было отменено КС в предыдущее состояние, берем два месяца, чтобы наработать внесение изменений в соответствующие законы антикоррупционные", - добавила она.

Верещук отметила, что законопроект Разумкова и более 100 других нардепов могут принять на заседании Рады уже 4 ноября.

"У нас нет пока необходимости, чтобы выходить и ломать Конституцию, чтобы каждое наше решение ухудшало... Восстанавливаемся в прежнее состояние, берем два месяца, чтобы внести изменения соответствующие, которые нужно, делаем политическое заявление, решаем вопрос о наших представителях (судьях)", - сказала Верещук.

По ее словам, также возможен вариант отмены указа о назначении главой КС Александра Тупицкого и возвращение на эту должность Станислава Шевчука.

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