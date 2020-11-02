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Espreso.tvОбществоВасильковская ТИК обратилась к Зеленскому, Авакову, ОБСЕ и ЕС с заявлением о провокации кандидатов-"слуг"

Васильковская ТИК обратилась к Зеленскому, Авакову, ОБСЕ и ЕС с заявлением о провокации кандидатов-"слуг"


фото: ridmisto
Члены Васильковской территориальной избирательной комиссии обратились к президенту Украины, министру внутренних дел, ОБСЕ, представительству ЕС и гражданской сети ОПОРА с просьбой помешать искажению результатов голосования

Об этом говорится в заявлении членов Васильковской ТИК, обнародованном изданием "Родной город".

"Мы обращаемся к президенту как гаранту Конституции, министра МВД как к главе правоохранительных органов, контролирующих прозрачность проведения избирательного процесса, в ОБСЕ и представительства ЕС в Украине как в европейские организации, защищающие безопасность и соблюдение прав человека, а также к общественной сети ОПОРА с просьбой не допустить искажения результатов волеизъявления украинцев в Васильковской общине", - говорится в заявлении.

Представители ТИК заявляют о провокации со стороны представителей партии "Слуга народа".

"Несмотря на то, что был осуществлен пересчет голосов, а также есть решение суда, которое подтверждает правомерность установленных результатов, мы уверены, что кандидаты от "Слуги народа", которые проиграли выборы, будут и впредь совершать провокации отмены невыгодных для них результатов. Напомним, представителями правящей партии был установлен пересчет голосов в 12 участках Васильковской общины. Также кандидат от политической партии "Слуга народа" Андрей Шевченко подал иск в Васильковский межрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий Васильковской городской ТИК. Однако суд отказал им в удовлетворении иска " , - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Васильковщине по требованию "слуг" перечисляют результаты голосования на 12 участках.

Победительница выборов в Васильковский ОТО по результатам первого подсчета бюллетеней Наталья Баласинович назвала требование пересчета голосов личной неспособностью руководителя областной организации "слуг" Александра Дубинского смириться с проигрышем на выборах в ОТО.

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