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Espreso.tvОбществоВАКС закрыл одно из 17 дел по недостоверному декларированию в связи с решением Конституционного суда, - СМИ

ВАКС закрыл одно из 17 дел по недостоверному декларированию в связи с решением Конституционного суда, - СМИ

2 ноября журналисты рассказали о закрытии Высшим антикоррупционным судом дела против экс-руководителя Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля за недостоверное декларирование

Об этом источник в Высшем антикоррупционном суде сообщил в комментарии для издания "РБК-Украина".

Отмечается, что ранее НАБУ установило, что бывший председатель Запорожской ОГА Яков Брыль не задекларировал доходы на 43 млн грн, недвижимость и 5 автомобилей.

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В ВАКСе отметили, что дело закрыли в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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