В Вене напали на синагогу, есть раненые и погибшие
2 ноября, 2020, 22:41
В столице Австрии Вене неизвестный напал на синагогу
Об этом сообщило австрийское издание Kurier.
Появилась информация о выстрелах в районе синагоги. Нападение произошло возле площади Шведенплатц, сейчас полиция оцепила место происшествия. По данным издания, еще несколько преступников сбежали.
В полиции Вены подтвердили нападение и заявили, что раненых несколько.
По данным местных СМИ, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 7 человек.
В МВД Австрии заявили, что один из нападавших погиб. Его сообщника пока ищут.
В настоящее время полиция не исключает версию теракта.
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