В Вене напали на синагогу, есть раненые и погибшие

Об этом сообщило австрийское издание Kurier.

Появилась информация о выстрелах в районе синагоги. Нападение произошло возле площади Шведенплатц, сейчас полиция оцепила место происшествия. По данным издания, еще несколько преступников сбежали.

В полиции Вены подтвердили нападение и заявили, что раненых несколько.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 7 человек.