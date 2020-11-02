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Espreso.tvМирВ Вене напали на синагогу, есть раненые и погибшие

В Вене напали на синагогу, есть раненые и погибшие


фото: Reuters
В столице Австрии Вене неизвестный напал на синагогу

Об этом сообщило австрийское издание Kurier.

Появилась информация о выстрелах в районе синагоги. Нападение произошло возле площади Шведенплатц, сейчас полиция оцепила место происшествия. По данным издания, еще несколько преступников сбежали.

В полиции Вены подтвердили нападение и заявили, что раненых несколько.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 7 человек.

В МВД Австрии заявили, что один из нападавших погиб. Его сообщника пока ищут.

В настоящее время полиция не исключает версию теракта.

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