В Украине зарегистрировано более 402 тыс. заражений коронавирусом, в течение суток - 6754 случая
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 1 ноября было зафиксировано 6754 новых случая коронавируса, 69 пациентов умерли, 2327 - выздоровели.
В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:
г. Kиив - 38745 случаев
Винницкая область - 10789 случаев
Волынская область - 13983 случаи
Днепропетровская область - 15411 случаев
Донецкая область - 11235 случаев
Житомирская область - 15363 случаи
Закарпатская область - 14911 случаев
Запорожская область - 10370 случаев
Ивано-Франковская область - 21 169 случаев
Киевская область - 17175 случаев
Кировоградская область - 2656 случаев
Луганская область - 3760 случаев
Львовская область - 30700 случаев
Николаевская область - 8495 случаев
Одесская область - 25325 случаев
Полтавская область - 9852 случая
Ровенская область - 19573 случаи
Сумская область - 12 071 случай
Тернопольская область - 20963 случаи
Харьковская область - 37 997 случаев
Херсонская область - 4270 случаев
Хмельницкая область - 16422 случаи
Черкасская область - 9422 случая
Черновицкая область - 22485 случаев
Черниговская область - 9052 случая
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях", - отметили в Минздраве.
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