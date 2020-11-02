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Espreso.tvЭкономикаВ Украине заработал механизм проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства, - Степанов

В Украине заработал механизм проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства, - Степанов

В Украине заработал механизм передачи ПЦР-тестов на COVID-19 в частные лаборатории за счет бюджетных средств

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Хотел бы сообщить, что уже заработал наш механизм по передаче частным лабораториям наших тестов. Особенно это актуально для регионов, которые имеют большую нагрузку, и, как следствие, очереди для получения результата исследования", - сказал Степанов.

По его словам. особенно это касается Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей и города.

Министр отметил, что благодаря передаче ПЦР-тестов на COVID-19 в частные лаборатории, очереди в названных регионах постепенно исчезают, и ожидается, что к концу недели они будут ликвидированы.

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