В Украине запустят национальный тест на цифровую грамотность граждан, - Минцифры

2 ноября, 2020, 15:18

Министерство цифровой трансформации Украины запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан "Цифрограм"

Об этом сообщает ведомство.

Отмечается, что тест поможет определить уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать.

Также в министерстве сообщают, что проверка базовых знаний и навыков по цифровой грамотности будет осуществляться в шести сферах: основы компьютерной грамотности; информационная и медиаграмотность, умение работать с данными; создание цифрового контента; коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе; безопасность в цифровом обществе; решение технических проблем, обучение в течение жизни в цифровом обществе.

Так, "Цифрограм" предлагает ответить на 90 вопросов. Приблизительное время прохождения теста - 30-40 минут.

"Задания теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами", - говорится в сообщении.

После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

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