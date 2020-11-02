В Украине запустят национальный тест на цифровую грамотность граждан, - Минцифры
Об этом сообщает ведомство.
Отмечается, что тест поможет определить уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать.
Также в министерстве сообщают, что проверка базовых знаний и навыков по цифровой грамотности будет осуществляться в шести сферах: основы компьютерной грамотности; информационная и медиаграмотность, умение работать с данными; создание цифрового контента; коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе; безопасность в цифровом обществе; решение технических проблем, обучение в течение жизни в цифровом обществе.
Так, "Цифрограм" предлагает ответить на 90 вопросов. Приблизительное время прохождения теста - 30-40 минут.
"Задания теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами", - говорится в сообщении.
После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.
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