В Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В "красную" зону попали Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
Разрешено продолжение работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.
В Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать учебным заведениям.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешено работать заведениям питания.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте.
В "оранжевой" зоне: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Тернополь, Херсон, Черкассы.
В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров; учреждений культуры; плановые госпитализации в больнице.
Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек и работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00.
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