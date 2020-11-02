В Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны

2 ноября, 2020, 08:33

В Украине начал действовать обновленный раздел страны на зоны карантина из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В "красную" зону попали Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продолжение работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать учебным заведениям.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешено работать заведениям питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте.

В "оранжевой" зоне: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Тернополь, Херсон, Черкассы.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров; учреждений культуры; плановые госпитализации в больнице.

Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек и работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00.