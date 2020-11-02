В своем аудиообращении Зеленский наговорил на 150 лет тюрьмы, - Слиденко

2 ноября, 2020, 19:57

Об этом судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил журналистам, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в ВР будут 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий судей КС, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше - распад Украины и война, потому что, кроме 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти".

По убеждению Слиденко, в своем аудиообращении к депутатам из фракции "Слуга народа" Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".

"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд покушался на государственный строй. Чем покушался? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", - сказал Слиденко.