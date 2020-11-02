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Espreso.tvОбществоВ своем аудиообращении Зеленский наговорил на 150 лет тюрьмы, - Слиденко

В своем аудиообращении Зеленский наговорил на 150 лет тюрьмы, - Слиденко


фото: Укрінформ
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что в своем аудиообращении к депутатам из фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский сделал заявления, которые нарушают законодательство

Об этом судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил журналистам, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в ВР будут 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий судей КС, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше - распад Украины и война, потому что, кроме 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти".

По убеждению Слиденко, в своем аудиообращении к депутатам из фракции "Слуга народа" Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".

"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд покушался на государственный строй. Чем покушался? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", - сказал Слиденко.

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