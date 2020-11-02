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Espreso.tvОбществоВ США готовятся к возможным беспорядкам после выборов, Белый дом обнесут забором

В США готовятся к возможным беспорядкам после выборов, Белый дом обнесут забором


фото: reuters
Власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, 3 ноября

Сегодня Белый дом планируют обнести дополнительным забором по всему периметру, сообщает CNN.

Аналогичное ограждение было установлено вокруг Белого дома этим летом, когда в Вашингтоне проходили массовые акции протеста.

При этом официально Секретная служба, которая обеспечивает безопасность Белого дома, не подтвердила применение спецмероприятий.

Ранее в полиции Вашингтона сообщили, что правоохранители перейдут на усиленный режим работы в случае отсутствия победителя на выборах.

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