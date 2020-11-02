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Espreso.tvОбществоВ Роттердаме вагон метро завис на скульптуре хвоста кита

В Роттердаме вагон метро завис на скульптуре хвоста кита

В Роттердаме (Нидерланды) в ночь с воскресенья на понедельник поезд метро проехал тупиковый буфер на последней юго-западной станции метро De Akkers и почти вылетел с эстакады, на которой находится отстой вагонов

Как пишет nieuwsopbeeld.nl, вагон метро не упал с почти десятиметровой высоты, поскольку зацепился за скульптурную композицию в виде хвостов китов.

В результате инцидента машинист поезда не пострадал. Спасательные службы готовят операцию по возвращению вагона на рельсы.

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