В результате ДТП под Варшавой погибли две украинки
Об этом сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши, передает "Укринформ".
Авария произошла после 18 часов (мск) на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы. По информации полиции, водитель грузовика DAF, который двигался в направлении населенного пункта Вышогрод, 64-летний гражданин Украины, для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit. В нем находились четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - гражданки Украины.
Все люди, находившиеся в автомобиле Ford, погибли на месте.
Водитель автомобиля DAF попал в больницу.
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