В Мукачево полицейский во время дежурства в теризбиркоме выстрелил в себя
2 ноября, 2020, 07:44
В воскресенье, 1 ноября, в Мукачево Закарпатской области полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.
Инцидент произошел около 05:00 во время дежурства в территориальной избирательной комиссии.
"Во время суточного дежурства на ТИК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции. Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни правоохранителя пока угроз нет", - говорится в сообщении.
В полиции начали служебную проверку по факту инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-