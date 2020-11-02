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Espreso.tvОбществоВ Мукачево полицейский во время дежурства в теризбиркоме выстрелил в себя

В Мукачево полицейский во время дежурства в теризбиркоме выстрелил в себя

В воскресенье, 1 ноября, в Мукачево Закарпатской области полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел около 05:00 во время дежурства в территориальной избирательной комиссии.

"Во время суточного дежурства на ТИК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции. Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни правоохранителя пока угроз нет", - говорится в сообщении.

В полиции начали служебную проверку по факту инцидента.

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