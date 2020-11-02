В центре Киева мужчина устроил дебош в кафе и заявил, что "захватывает" помещение. Его задержали
2 ноября, 2020, 16:44
На бульваре Леси Украинки в Киеве задержали мужчину, который зайдя в кафе заявил, что "захватывает" его
Об этом сообщают Вартові.Еспресо .
В Киеве неизвестный мужчина "захватил" вареничную по адресу бульвар Леси Украинский, 24.
Как удалось узнать, мужчина, по предварительным данным, бывший участник АТО, зашел в помещение вареничной, устроил там со слов свидетелей дебош и сказал, что "захватывает" помещение.
Сейчас его уже задержали, он сидит в середине заведения общественного питания и постоянно крестится.
На месте работают патрульные полицейские, спасатели ДСНС, следственно-оперативная группа.
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