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Espreso.tvОбществоВ центре Киева мужчина устроил дебош в кафе и заявил, что "захватывает" помещение. Его задержали

В центре Киева мужчина устроил дебош в кафе и заявил, что "захватывает" помещение. Его задержали

На бульваре Леси Украинки в Киеве задержали мужчину, который зайдя в кафе заявил, что "захватывает" его

Об этом сообщают Вартові.Еспресо .

В Киеве неизвестный мужчина "захватил" вареничную по адресу бульвар Леси Украинский, 24.

Как удалось узнать, мужчина, по предварительным данным, бывший участник АТО, зашел в помещение вареничной, устроил там со слов свидетелей дебош и сказал, что "захватывает" помещение.

Сейчас его уже задержали, он сидит в середине заведения общественного питания и постоянно крестится.

На месте работают патрульные полицейские, спасатели ДСНС, следственно-оперативная группа.

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