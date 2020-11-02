Укрзализныця приостановила продажу билетов из ряда станций
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Из станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне закрыта продажа билетов на поезд №601 / 602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).
Со станции Ужгород закрыто продажа билетов на поезда:
- №17 / 18 Харьков - Ужгород;
- №81 / 82 Киев - Ужгород;
- №107 / 108 Одесса - Ужгород;
- №29 / 30 Киев - Ужгород;
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №3 / 4 Запорожье - Ужгород;
- №601 / 602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).
Из станции Пологи закрыто продажа билетов на поезда:
- №10 / 9 Мариуполь - Киев **;
- №84 / 83 Мариуполь - Киев **;
- №116 / 115 Киев - Бердянск.
Из станций Сарата, Кулевча - на поезд №145 / 146 Киев - Измаил.
Из станции Салават-1 - на поезда:
- №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98 / 97 Ковель - Киев.
Из станции Шепетовка - на поезда:
- №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98 / 97 Ковель - Киев;
- №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №91 / 92 Львов - Киев;
- №217 / 218 Киев - Рахов.
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