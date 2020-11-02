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Espreso.tvОбществоУкрзализныця приостановила продажу билетов из ряда станций

Укрзализныця приостановила продажу билетов из ряда станций

С понедельника, 2 ноября, Укрзализныця закрыла продажу билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Из станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне закрыта продажа билетов на поезд №601 / 602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Со станции Ужгород закрыто продажа билетов на поезда:

- №17 / 18 Харьков - Ужгород;

- №81 / 82 Киев - Ужгород;

- №107 / 108 Одесса - Ужгород;

- №29 / 30 Киев - Ужгород;

- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

- №3 / 4 Запорожье - Ужгород;

- №601 / 602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Из станции Пологи закрыто продажа билетов на поезда:

- №10 / 9 Мариуполь - Киев **;

- №84 / 83 Мариуполь - Киев **;

- №116 / 115 Киев - Бердянск.

Из станций Сарата, Кулевча - на поезд №145 / 146 Киев - Измаил.

Из станции Салават-1 - на поезда:

- №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;

- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

- №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;

- №98 / 97 Ковель - Киев.

Из станции Шепетовка - на поезда:

- №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;

- №98 / 97 Ковель - Киев;

- №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;

- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

- №91 / 92 Львов - Киев;

- №217 / 218 Киев - Рахов.

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