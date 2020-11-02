Укрпочта запустила программу чартерных рейсов в США для бесперебойной доставки сообщений

2 ноября, 2020, 12:23

Укрпочта совместно с авиакомпаниями Авиалинии Антонова и Windrose Airlines запустила чартерные рейсы в США для быстрой и бесперебойной доставки сообщений

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Совместно с авиакомпаниями Авиалинии Антонова и Windrose Airlines Укрпочта запустила программу чартерных рейсов в США для быстрой и бесперебойной доставки отправлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой программы первый самолет с посылками АН-124 "Руслан" приземлился 2 ноября в Нью-Йорке.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, несмотря на карантин и кризис в авиаотрасли Укрпочта продолжает заботиться о клиентах и совершенствует доставку почты за границу.

"США являются одной из ключевых стран для украинских экспортеров. И новая чартерная программа, нацеленная на доставку почтовых отправлений в Америку, не только позволит регулярно и удобно без сбоев и транзитов доставлять посылки за океан, но и уберет проблемы с их задержкой из-за возможной отмены рейсов", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

Так, по данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), в марте глобальные воздушно-пассажирские перевозки резко сократились на 54%. Из-за пандемии и кризис пока экспортным отправлением на 71% сложнее добраться до конечной страны. Поэтому Укрпочта расширяет количество партнеров, чтобы минимизировать влияние пандемии на отправку украинцев границу.

Отмечается, что только первая отправка самолетом Ан-124 "Руслан" с грузовой вместимостью 650 куб. м дала возможность Укрпочте прислать 125 тыс. единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса одной погрузкой. Это составляет 140 млн грн в денежном эквиваленте. В дальнейшем в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines компания еженедельно планирует запускать самолеты различной конфигурации в соответствии с потребностями украинских экспортеров.

По информации генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, с начала года компания перевезла 3 млн кг экспортных отправлений. Он отметил, что новая чартерная программа с регулярными рейсами позволит обеспечить надежную доставку 75-80% экспортных отправлений в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb