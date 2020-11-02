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Espreso.tvСпортУкраинка Костюк заняла рекордное место в рейтинге лучших теннисисток мира

Украинка Костюк заняла рекордное место в рейтинге лучших теннисисток мира


фото: Getty Images
Украинка Марта Костюк впервые заняла место в топ-100 рейтинга лучших теннисисток мира

Об этом сообщает btu.org.ua.

Костюк заняла 97 место - это третий показатель среди украинок. На 29-й позиции рейтинга WTA разместилась Даяна Ястремская, а 5 место в Элина Свитолина.

На одну позицию ухудшила свое положение Екатерина Козлова (105) и Катарина Завацкий (117).

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