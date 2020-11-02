Украинка Костюк заняла рекордное место в рейтинге лучших теннисисток мира
2 ноября, 2020, 13:21
Украинка Марта Костюк впервые заняла место в топ-100 рейтинга лучших теннисисток мира
Об этом сообщает btu.org.ua.
Костюк заняла 97 место - это третий показатель среди украинок. На 29-й позиции рейтинга WTA разместилась Даяна Ястремская, а 5 место в Элина Свитолина.
На одну позицию ухудшила свое положение Екатерина Козлова (105) и Катарина Завацкий (117).
- Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Нади Подорошци в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
- Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории , которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации.
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