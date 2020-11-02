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Espreso.tvОбществоТупицкий пожаловался, что многие судьи получают угрозы через мессенджеры, - Арахамия о посещении КСУ

Тупицкий пожаловался, что многие судьи получают угрозы через мессенджеры, - Арахамия о посещении КСУ


фото: Інтерфакс-Україна
Голова фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об итогах своего посещения Конституционного суда, заявив, что председатель суда Александр Тупицкий пожаловался, что судьи получают угрозы

Об этом он сообщил в комментарии журналистам после встречи с председателем суда Александром Тупицким, передает УНИАН.

"Он опроверг информацию о том, что сейчас идет какое-то изменоподобное заседание о земле. Это очередной процесс заседаний, который у них уже длится несколько месяцев... Они хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе, - это действительно так. И пожаловался, что многие судьи получают угрозы. Через мессенджеры и т. д.", - отметил Арахамия.

По его словам, важные вопросы требуют урегулирования максимально дипломатическим путем.

"Большинство фракций точно подписало закон о возвращении тех законов об электронном декларировании, которые были признаны неконституционными, в оригинальном состоянии на два месяца. Для того чтобы у парламента появилось два месяца времени. И исправить те нормы, которые Конституционный суд считает неконституционными", - добавил Арахамия.

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