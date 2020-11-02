Туманы и дожди: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 3 ноября

2 ноября, 2020, 14:13

В Украине 3 ноября температура воздуха прогреется от + 8 ° C до + 13 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

Вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть Центра.

На остальной территории - без существенных осадков.

По словам госпожи Диденко, 3 ноября в Украине ожидаются туманы.

Температура воздуха завтра в течение дня в Украине + 8 ° C ... + 13 ° C, на юге + 10 ° C ... + 15 ° C.

В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с температурой воздуха около + 10 ° C.

"Неделя в большинстве будет сухой в Украине, дожди - только завтра и в четверг, 5 ноября", - добавила синоптик.

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