Туманы и дожди: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 3 ноября
2 ноября, 2020, 14:13
В Украине 3 ноября температура воздуха прогреется от + 8 ° C до + 13 ° C
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
Вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть Центра.
На остальной территории - без существенных осадков.
По словам госпожи Диденко, 3 ноября в Украине ожидаются туманы.
Температура воздуха завтра в течение дня в Украине + 8 ° C ... + 13 ° C, на юге + 10 ° C ... + 15 ° C.
В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с температурой воздуха около + 10 ° C.
"Неделя в большинстве будет сухой в Украине, дожди - только завтра и в четверг, 5 ноября", - добавила синоптик.
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