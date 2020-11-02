Трамп хочет досрочно объявить о своей победе на выборах, - СМИ

2 ноября, 2020, 11:43

Президент США Дональд Трамп сообщил своим доверенным лицам, что может объявить себя победителем выборов президента в день голосования

Об этом сообщает Axios .

Глава государства отметил, что примет такое решение, если будет ясно, что он "идет впереди". В частности, если будет зафиксирован большой отрыв от Джо Байдена в штатах Аризона, Айова, Джорджия, Огайо, Северная Каролина, а также Техас и Флорида.

В свою очередь издание Politico отмечает, что в случае победы Трамп готовится к перестановкам в правительстве. По данным журналистов, президент хочет убрать тех людей, которые были не согласны с ним в вопросах расследований и борьбы с эпидемией коронавируса.

В отставку могут быть отправлены глава министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) Алекс Азар, глава центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, глава национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз и глава центров Medicare и Medicaid Services Сима Верма.

Также Трамп раздумывает над тем, чтобы сменить руководство ФБР, ЦРУ и Пентагона. Среди кандидатов на отставку - директор ФБР Крис Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и министр обороны Марк Эспер.

Возможны также увольнение министра образования Бетси ДеВос и министра торговли Уилбура Росса.

3 ноября в США проходят очередные президентские выборы, на которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

В 2020-м главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

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