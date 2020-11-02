Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты дважды нарушили договоренности

2 ноября, 2020, 07:18

В воскресенье, 1 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных силы дважды нарушили мирные договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В вечернее время в районе населенного пункта Водяное враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

"Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, вблизи Водяного задокументирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Объединенные силы подавили дрон средствами радиоэлектронной борьбы, сделав невозможным его дальнейшее использование.

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