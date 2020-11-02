Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты дважды нарушили договоренности
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В вечернее время в районе населенного пункта Водяное враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.
"Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе ООС.
Кроме того, вблизи Водяного задокументирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Объединенные силы подавили дрон средствами радиоэлектронной борьбы, сделав невозможным его дальнейшее использование.
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