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Espreso.tvОбществоСтефанчук предлагает Раде на этой неделе доназначить судей КСУ по своей квоте

Стефанчук предлагает Раде на этой неделе доназначить судей КСУ по своей квоте


фото: glavcom
Первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал парламент на этой неделе избрать судей Конституционного суда на свободные вакансии по своей квоте

Об этом первый вице-спикер заявил в ходе согласительного совета, передает Укринформ.

"Я вношу такое предложение, чтобы более внимательно подойти к тому, чтобы мы на этой неделе доукомплектовали наши вакансии в Конституционном суде Украины и предоставили возможность также дозаполнить необходимые вакансии, которые там есть", - отметил Стефанчук.

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Он акцентировал внимание на том, что ситуация, которая сложилась, требует разрешения, поэтому "важно разделить ее на две составляющие: немедленное возвращение электронного декларирования и всех норм, которые были".

Стефанчук заметил, что нужно решить вопрос о "правовом режиме уточнения или каком-то другом с Конституционным судом Украины".

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