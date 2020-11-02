Стефанчук предлагает Раде на этой неделе доназначить судей КСУ по своей квоте
Об этом первый вице-спикер заявил в ходе согласительного совета, передает Укринформ.
"Я вношу такое предложение, чтобы более внимательно подойти к тому, чтобы мы на этой неделе доукомплектовали наши вакансии в Конституционном суде Украины и предоставили возможность также дозаполнить необходимые вакансии, которые там есть", - отметил Стефанчук.
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Он акцентировал внимание на том, что ситуация, которая сложилась, требует разрешения, поэтому "важно разделить ее на две составляющие: немедленное возвращение электронного декларирования и всех норм, которые были".
Стефанчук заметил, что нужно решить вопрос о "правовом режиме уточнения или каком-то другом с Конституционным судом Украины".
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
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