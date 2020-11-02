Советник Ермака опроверг давление на судей КСУ со стороны Офиса президента
2 ноября, 2020, 09:25
В Офисе президента Украины опровергли информацию об угрозах и давлении на судей Конституционного Суда
Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии для РБК-Украина.
"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", - сказал Подоляк.
Читайте также: "Позвонили из ОПУ и сказали, что у меня будут проблемы": судья КСУ Слиденко написал заявление об отставке
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-