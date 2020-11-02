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Espreso.tvОбществоСоветник Ермака опроверг давление на судей КСУ со стороны Офиса президента

Советник Ермака опроверг давление на судей КСУ со стороны Офиса президента

В Офисе президента Украины опровергли информацию об угрозах и давлении на судей Конституционного Суда

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии для РБК-Украина.

"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", - сказал Подоляк.

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