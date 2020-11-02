Сноуден заявил, что намерен получить российское гражданство
"После нескольких лет разлуки со своими родителями, моя жена и я не имеем права быть разделенными с нашим сыном. Поэтому в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное американо-российское гражданство", - заявил Сноуден.
Он также отметил, что надеется на наступление того дня, когда все же сможет вернуться в США.
"Линдси и я останемся американцами и будем растить нашего сына со всеми ценностями США, которые мы любим - включая свободу слова и мысли. Я надеюсь на тот день, когда смогу вернуться в США и воссоединиться со своей семьей", - сообщил Сноуден.
Напомним, 22 октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
В июне 2013 года Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабном слежения, которым занимается Агентство национальной безопасности США. Через некоторое время он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву. Позже Россия предоставила ему временное убежище. В США ему грозит до 30 лет заключения.
В 2014 году Сноуден получил в России вид на жительство сроком на три года, которую впоследствии продлили до 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-