Сноуден заявил, что намерен получить российское гражданство

2 ноября, 2020, 11:08

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что вместе со своей женой Линдси собирается получить российское гражданство

"После нескольких лет разлуки со своими родителями, моя жена и я не имеем права быть разделенными с нашим сыном. Поэтому в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное американо-российское гражданство", - заявил Сноуден.

Он также отметил, что надеется на наступление того дня, когда все же сможет вернуться в США.

"Линдси и я останемся американцами и будем растить нашего сына со всеми ценностями США, которые мы любим - включая свободу слова и мысли. Я надеюсь на тот день, когда смогу вернуться в США и воссоединиться со своей семьей", - сообщил Сноуден.

Напомним, 22 октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

В июне 2013 года Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабном слежения, которым занимается Агентство национальной безопасности США. Через некоторое время он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву. Позже Россия предоставила ему временное убежище. В США ему грозит до 30 лет заключения.

В 2014 году Сноуден получил в России вид на жительство сроком на три года, которую впоследствии продлили до 2020 года.

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