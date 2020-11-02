Российский институт ядерных исследований оказался официальным пользователем недр в Донецкой области, - StateWatch

2 ноября, 2020, 13:16

Институт ядерных исследований РАН (Российской академии наук) с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли

Об этом повдомляе StateWatch, передает Hromadske .

Как отметили в StateWatch, Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) обратилась в Совет национальной безопасности и обороны.

В обращении к СНБО говорится, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований РАН специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет.

Это разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.

"То, что институт Российской академии наук был уличен среди владельцев спецразрешений на недра только 2020 свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна", - заявил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой внести Институт ядерных исследований РАН в санкционный список еще в августе. В StateWatch подчеркнули, что по состоянию на ноябрь санкции не введено.

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