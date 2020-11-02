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Espreso.tvОперація об'єднаних силРоссияне обстреляли из гранатометов Шумы и Старогнатовку, - штаб ООС

Россияне обстреляли из гранатометов Шумы и Старогнатовку, - штаб ООС

По состоянию на 17:00 2 ноября российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометов у населенных пунктов Шумы и Старогнатовка

Об этом говорится в вечерней сводке ООС от 2 ноября.

"С начала текущих суток, 2 ноября, зафиксировано два нарушения договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку от Старогнатовки", - говорится в сообщении.

В штабе заявили, что выстрелы врага были неприцельными, поэтому огонь украинские военные не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.

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