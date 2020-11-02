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Espreso.tvЭкономикаРазумков назвал дату рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета-2021

Разумков назвал дату рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета-2021


фото: rada.gov.ua
Рассмотрение в первом чтении проекта государственного бюджета на 2021 год планируется на 5 ноября

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"На этой неделе, насколько я понимаю, на четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет и глава  комитета сможет об этом доложить. Поэтому комитет по вопросам бюджета должен как можно быстрее рассмотреть предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год, выводы Счетной палаты, подготовить постановление Верховной Рады Украины относительно выводов и предложения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 ", - сказал Разумков.

Кроме того, по словам Разумкова, в четверг будет рассмотрен так называемый законопроект о "инвестнянях".

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