"Все больше обеспокоены": США о решении КСУ по электронному декларированию

2 ноября, 2020, 13:50

Посольство США в Украине призвало все стороны объединиться в диалоге и найти выход из кризиса, связанного с недавним решением Конституционного Суда Украины по э-декларированию

Об этом сообщило посольство США в Украине.

"С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс.

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