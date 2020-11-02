"Все больше обеспокоены": США о решении КСУ по электронному декларированию
2 ноября, 2020, 13:50
Посольство США в Украине призвало все стороны объединиться в диалоге и найти выход из кризиса, связанного с недавним решением Конституционного Суда Украины по э-декларированию
Об этом сообщило посольство США в Украине.
"С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Президент Зеленский предложил Раде уволить судей Конституционного суда .
- Впоследствии, Нацагентство по предупреждению коррупции выполнило распоряжение правительства и открыло доступ к реестру электронных деклараций .
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