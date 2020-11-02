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Espreso.tvОбщество"Все больше обеспокоены": США о решении КСУ по электронному декларированию

"Все больше обеспокоены": США о решении КСУ по электронному декларированию


фото: reuters
Посольство США в Украине призвало все стороны объединиться в диалоге и найти выход из кризиса, связанного с недавним решением Конституционного Суда Украины по э-декларированию

Об этом сообщило посольство США в Украине.

"С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс.

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