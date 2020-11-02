"Ситуация сложная": в Житомире развернут еще 185 COVID-коек

2 ноября, 2020, 18:10

В трех городских больницах Житомира дополнительно развернут 185 коек для оказания помощи больным с коронавирусом

Об этом на брифинге сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин, передает "Укринформ".

"Ситуация сложная, потому что коек осталось мало. Мы сегодня проводили совещание с главными врачами, директорами коммунальных предприятий и еще дополнительно открываем койки в первой больнице (городская больница №1), второй (№2), а также часть помещений детской больницы переводим под COVID-19", - отметил Сухомлин.

Он уточнил, что в первой больнице дополнительно развернут 25 коек, во второй - 80, в детской - 80.

Ранее в Житомирской ОГА информировали, что вторую городскую больницу Житомира перепрофилируют полностью для оказания помощи больным с коронавирусом. Впрочем Сухомлин подчеркнул, что там подготовили предложение, чтобы сохранить возможность оказания помощи и другим пациентам.

По словам мэра, во второй больнице сейчас идет монтаж системы для кислорода. Там будет цилиндр с 7 тоннами кислорода.

Вторая городская больница является медучреждением второй волны для больных коронавирусом, которое уже привлекли к оказанию помощи таким пациентам.

В Житомирской области подтверждено 15 362 случая заболевания COVID-19, 7821 больной выздоровел, 266 человек скончались.

В области красный уровень эпидопасности установлен в городах Житомире, Бердичеве, Коростене, Малине, Новоград-Волынском, а также в Андрушевском, Бердичевском, Емильчинском, Житомирском, Коростышевском, Лугинском, Любарском, Народичском, Овручском, Попельнянском, Романовском, Черняховском, Чудновском районах.

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