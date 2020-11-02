"Решение должно быть на этой неделе": Разумков о новом законе по электронному декларированию

2 ноября, 2020, 11:39

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом

Об этом он сказал во время согласительного совета парламента, сообщает РБК-Украина .

"Это решение (КСУ, - ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений ... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении ... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе ", - подчеркнул Разумков.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать.