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Espreso.tvОбщество"Решение должно быть на этой неделе": Разумков о новом законе по электронному декларированию

"Решение должно быть на этой неделе": Разумков о новом законе по электронному декларированию


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом

Об этом он сказал во время согласительного совета парламента, сообщает РБК-Украина .

"Это решение (КСУ, - ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений ... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении ... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе ", - подчеркнул Разумков.

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