"Решение должно быть на этой неделе": Разумков о новом законе по электронному декларированию
2 ноября, 2020, 11:39
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом
Об этом он сказал во время согласительного совета парламента, сообщает РБК-Украина .
"Это решение (КСУ, - ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений ... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении ... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе ", - подчеркнул Разумков.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-