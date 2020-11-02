"Получал консультации, как уничтожить страну", - Лукашенко о главе римокатоликов Беларуси Кондрусевиче
2 ноября, 2020, 19:16
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал запрет въезда в страну главе римокатоликов, архиепископу Минско-Могилевскому Кондрусевичу
Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским белорусского экзархата Российской православной церкви Вениамином, передает "БелТА".
Лукашенко заявил, что ценит "межконфессиональный мир, построенный за четверть века". Также он назвал РПЦ в Беларуси "оплотом межконфессионального мира" и аргументировал это ее размерами.
Самопровозглашенный президент упомянул в речи предстоятеля белорусских католиков митрополита Кондрусевича, которому запретили въезд в страну.
"Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено", - отметил он.
- Напомним, 31 августа митрополита Кондрусевича без объяснения причин не впустили в Беларусь. Митрополит возвращался домой из Польши.
- Римско-католическая церковь Беларуси выпустила заявление о религиозных преследованиях в стране.
- Позже власти Беларуси заявили, что Кондрусевича не впустили в страну из-за недействительного паспорта.
- Отметим, Кондрусевич осудил насилие в стране после выборов 9 августа, а также выразил протест против действий силовиков у Красного костела, когда 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.
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