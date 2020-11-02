"Никоим образом не связано с протестами": КСУ о закупке решеток на окна

2 ноября, 2020, 19:02

В Конституционном суде опровергают информацию, что заказали решетки на окна после протестов под судом 30 октября

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Ряд средств массовой информации распространили сообщение о том, что Конституционный Суд после недавнего протеста под его стенами заказал решетки на двери и окна. По этому поводу сообщаем, что указанная закупка никоим образом не связана с событиями, имевшими место 30 октября 2020 года. Она была предусмотрена Годовым планом закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год (Протокол №4 от 29 января 2020 года)", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что маркетинговое исследование и получение ценовых предложений от трех поставщиков продолжалось в течение сентября-октября текущего года. А в конце октября 2020 года КС получил наиболее экономически выгодное предложение.

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