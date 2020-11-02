"Никоим образом не связано с протестами": КСУ о закупке решеток на окна
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Ряд средств массовой информации распространили сообщение о том, что Конституционный Суд после недавнего протеста под его стенами заказал решетки на двери и окна. По этому поводу сообщаем, что указанная закупка никоим образом не связана с событиями, имевшими место 30 октября 2020 года. Она была предусмотрена Годовым планом закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год (Протокол №4 от 29 января 2020 года)", - говорится в сообщении.
В суде отмечают, что маркетинговое исследование и получение ценовых предложений от трех поставщиков продолжалось в течение сентября-октября текущего года. А в конце октября 2020 года КС получил наиболее экономически выгодное предложение.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену е-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- Впоследствии НАПК открыло доступ к реестру е-деклараций.
- 30 октября возле здания Конституционного суда Украины состоялась гражданская акция "Отправим судей-предателей в Ростов".
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