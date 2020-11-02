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Espreso.tvОбщество"Не знал, что иностранные агенты": советник Трампа дал интервью пропагандистам Russia Today и извинился за это

"Не знал, что иностранные агенты": советник Трампа дал интервью пропагандистам Russia Today и извинился за это

Советник президента США Дональда Трампа по COVID-19 Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью RT, российской государственной телекомпании

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Я недавно дал интервью RT. Я не знал, что они зарегистрированы как иностранные агенты. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил мной воспользоваться. Я особенно прошу прощения у сообщества национальной безопасности , которое прилагает все усилия, чтобы нас защитить ", - добавил чиновник.

Так, в интервью RT Атлас защищал политику администрации Дональда Трампа по пандемии и резко критиковал карантин.

"США в истерике из-за этого, но дело в том, что руководство области общественного здравоохранения вопиющее провалилось ... Они буквально убивают людей", - сказал Скотт Атлас, апеллируя к фактам самоубийства и зависимостей, особенно среди людей с низкооплачиваемой работой, но конкретных фактов не указал.

Он сказал, что политика Трампа по противодействию коронавируса и привела к снижению уровня смертности среди людей, зараженных COVID-19.

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