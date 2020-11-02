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Espreso.tvСпорт"Барселона" может лишиться звездного голкипера из-за финансовых проблем

"Барселона" может лишиться звездного голкипера из-за финансовых проблем


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" может продать Марка-Андре тер Штегена в мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает TodoFichajes.

"Барселона" вынуждена отпустить звездного голкипера из-за тяжелого финансового положения: клубу грозит банкротство, если игроки не согласятся на сокращение зарплат.

Мюнхенская "Бавария" готовится заплатить за тер Штегена более 80 млн евро. Финансовые условия контракта не сообщаются.

28-летний немец выступает за "Барселону" с 2014 года. Нынешний контракт действует до 2025 года. В текущем сезоне голкипер еще не выходил на футбольное поле из-за травмы колена.

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